РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Подольский кикбоксер стал «Спортсменом года» по итогам III всероссийского конкурса КННВС России, сообщается на сайте КННВС России.

В Москве в здании Олимпийского комитета России 25 декабря состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премий КННВС России (Комитета национальных и неолимпийских видов спорта) за 2020 год. Председателем конкурсной комиссии был Геннадий Алешин.

«Были названы победители III всероссийского конкурса (в трех номинациях), а также подведены итоги впервые проводимого конкурса на определение лучшего регионального отделения КННВС России. Участниками и гостями мероприятия стали ведущие спортсмены и тренеры страны, а также руководители общероссийских спортивных федераций», - говорится в сообщении.

Лауреатами премий КННВС России 2020 года стали: мастер спорта России международного класса, чемпион России, чемпион мира и чемпион Европы по кикбоксингу Борис Шикунов в номинации «Спортсмен года» (Подольск).

В номинации «Тренер года» победила трехкратная чемпионка России и Европы по сумо Алена Петрова, а в номинации «Лучшее региональное отделение КННВС России» - заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта России по спортивной акробатике Теймураз Гургенидзе.