РИАМО - 28 дек. За последние сутки в Московской области после коронавируса вылечились 1350 человек, за все время в регионе выздоровели и выписались 107,9 тысячи пациентов, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

В области за период пандемии всего выявлено 150 688 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Выздоровели и выписались 107 962 человека. Скончались 2832 человека», — говорится в сообщении.

Жители Подмосковья старше 60 лет теперь смогут записаться на вакцинацию от коронавируса, сейчас в регионе работают 94 пункта вакцинации.

В первом месяце следующего года Московская область получит 80 тысяч доз вакцины от Covid-19. Глав округов призвали начать кампанию по информированию жителей о вакцинации.

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Текстовая трансляция

28 ДЕКАБРЯ

- Порядка 16 тыс доз вакцины от Covid‑19 поступило в Подмосковье. Скоро регион дополнительно получит вакцину от центра «Вектор».

- В Подмосковье открылась запись на вакцинацию от Covid‑19 для жителей старше 60 лет. Все 94 пункта вакцинации на данный момент открыты.

- Вакцинация от Covid‑19 в Подмосковье не будет проводиться 1 и 7 января.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с 80% поражением легких. Актрису экстренно доставили в медучреждение 25 декабря.

- Конституционный суд признал ограничение передвижения людей в пандемию законным. Данное решение было продиктовано объективной необходимостью борьбы с коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 27 787 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 606 больных. В Москве - 6 253.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 989 человек.