РИАМО - 28 дек. Аукцион по продаже нежилых помещений с земельным участком объявили в Серпухове, начальная цена на торгах составляет 4,156 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Электронный аукцион объявил комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Серпухов. На нем будут проданы нежилые помещения, а именно два гаража площадью 57 и 161,9 квадратных метра, административное здание площадью 89,6 квадратного метра и земельный участок, площадь которого составляет 1,623 тысячи квадратных метров под коммунальное обслуживание – все это находится по адресу: улица Ворошилова, дом 45.

«Рядом проходит дорога и расположены объекты социальной инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие в аукционе, необходимо подать заявку. Заявки принимаются до 2 февраля следующего года на электронной торговой площадке РТС-тендер по ссылке: www.rts-tender.ru. Номер процедуры: 47833.

Торги состоятся 5 февраля 2021 года.