РИАМО - 28 дек. В Волоколамске на аукцион по аренде выставлен земельный участок для индивидуального жилищного строительства, его площадь составляет 1,2 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. На нем есть древесно-кустарниковая растительность. На земельном участке отсутствуют здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, участок не огорожен, а подъезд к нему предусмотрен», – говорится в сообщении.

Стартовая цена за пользование участком составляет 65 тысяч рублей. Заявку на участие в торгах можно подать до 9 февраля следующего года, сам аукцион пройдет 12 февраля.

Адрес приема и места проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69-й километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», строение 17, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов».

Ранее председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова сообщила, что брать участок под индивидуальное жилищное строительство или под личное подсобное хозяйство в аренду для строительства дома выгодно.