РИАМО - 28 дек. В Подмосковье с начала вакцинации от Covid-19 поступило почти 16 тысяч доз вакцины, скоро регион дополнительно получит вакцину от центра «Вектор», сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Поставлено вакцин за весь период с начала вакцинации почти 16 тысяч. Остаток неиспользованных доз — более 3 тысяч», - сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Она отметила, что на этой неделе Подмосковье дополнительно получит 1 тысячу доз вакцины производства центра «Вектор», предназначенную для медицинских работников и сотрудников Роспотребнадзора.

Ранее в Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от Covid-19. Ее начали с первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса «Спутник V», которую создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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Текстовая трансляция

28 ДЕКАБРЯ

- Порядка 16 тыс доз вакцины от Covid‑19 поступило в Подмосковье. Скоро регион дополнительно получит вакцину от центра «Вектор».

- В Подмосковье открылась запись на вакцинацию от Covid‑19 для жителей старше 60 лет. Все 94 пункта вакцинации на данный момент открыты.

- Вакцинация от Covid‑19 в Подмосковье не будет проводиться 1 и 7 января.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с 80% поражением легких. Актрису экстренно доставили в медучреждение 25 декабря.

- Конституционный суд признал ограничение передвижения людей в пандемию законным. Данное решение было продиктовано объективной необходимостью борьбы с коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 27 787 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 606 больных. В Москве - 6 253.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 989 человек.