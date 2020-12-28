РИАМО - 28 дек. К новогодним праздникам стартовал спецпроект «Экскурсии ВДНХ», в него вошли новые зимние маршруты и полюбившиеся обзорные и тематические туры по выставке, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«Четыре новых бесплатных экскурсии созданы в рамках сезона 2020/21 «Антарктическая зима на ВДНХ», который посвящен 200-летию со дня открытия материка. Экскурсии «Экспедиция в Заполярье», «Полярная станция», «Северный путь ВДНХ» и «Если бы в Антарктике построили колхоз» — это новогодний подарок для гостей выставки. Они будут проходить с 1 по 15 января», — говорится в сообщении.

Эти маршруты помогут всем желающим лучше узнать малоизвестные уголки на териториии выставки. В зависимости от тура экскурсионная группа сможет познакомиться с агрометеорологической станцией «Москва, ВДНХ» и павильоном №16 «Гидрометеорология», с павильонами №510 «Главконсерв» и №422 «Главкондитер», осмотреть здания павильонов №46 «Экономика и организация АПК» и №44 «Кролиководство».

Кроме того в рамках экскурсий можно будет посетить «Большую картину полей» и Мичуринский сад, а еще побывать на воздушной экотропе.

Новые маршруты будут работать каждый день с 12:00 до 18:00 по предварительной записи. Записаться можно через «Таймпад». Число человек в группе ограничено из-за правил безопасности по коронавирусу.

Еще на выставке действуют особые маршруты для тех, кто хочет узнать больше об архитектурных шедеврах, прогуляться по праздничным или заповедным местам. Они платные. Записаться на данные экскурсии можно в будни по телефону: +7 (495) 544-34-96, +7 (495) 544-34-73.

Среди особых маршрутов: экскурсии «Национальный колорит ВДНХ», «Путешествие во времени. ВДНХ. Сквозь годы и эпохи», «Вдали от шума городского. Прогулка по Ландшафтному парку», «Новогодняя прогулка по ВДНХ».

Кроме того, обзорные экскурсии по ВДНХ проводят каждый день. За 1,5 часа все желающие смогут узнать историю выставки, интересные факты о фонтанах, историю создания павильонов, о современном зонировании и о многом другом.

Все экскурсии проходят с соблюдением социальной дистанции и других правил безопасности, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом.