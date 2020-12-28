РИАМО - 28 дек. За последние сутки в Московской области выявили 1606 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировали более 150 тысяч случаев заболевания, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе умерли 19 пациентов с диагностированным коронавирусом.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 150 688 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2832 человека», — говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Ранее на официальном портале правительства Московской области разместили карту пунктов вакцинации от коронавируса, на нее нанесены 93 пункта. Вакцинация от Covid-19 в Подмосковье не будет проводиться 1 и 7 января, во все остальные дни прием будет осуществляться по записи.

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Текстовая трансляция

28 ДЕКАБРЯ

- Порядка 16 тыс доз вакцины от Covid‑19 поступило в Подмосковье. Скоро регион дополнительно получит вакцину от центра «Вектор».

- В Подмосковье открылась запись на вакцинацию от Covid‑19 для жителей старше 60 лет. Все 94 пункта вакцинации на данный момент открыты.

- Вакцинация от Covid‑19 в Подмосковье не будет проводиться 1 и 7 января.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с 80% поражением легких. Актрису экстренно доставили в медучреждение 25 декабря.

- Конституционный суд признал ограничение передвижения людей в пандемию законным. Данное решение было продиктовано объективной необходимостью борьбы с коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 27 787 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 606 больных. В Москве - 6 253.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 989 человек.