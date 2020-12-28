РИАМО - 28 дек. Московская область получит 80 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции в январе, глав округов призвали начать кампанию по информированию жителей о вакцинации, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Ранее министр сообщила, что в понедельник открывается запись на вакцинацию для жителей старше 60 лет.

«С учетом того, что мы ожидаем в январе поставку 80 тысяч доз, то я прошу глав городских округов начать информационную кампанию, чтобы жители знали, где они могут записаться и где сделать прививку», - сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что на данный момент вакцина находится в 52 точках из 94.

В России в центре имени Гамалеи разработали первую в мире вакцину против коронавируса «Спутник V». Она является двухвекторной: вторую дозу вакцины вводят через 21 день после первой.

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Текстовая трансляция

28 ДЕКАБРЯ

- Порядка 16 тыс доз вакцины от Covid‑19 поступило в Подмосковье. Скоро регион дополнительно получит вакцину от центра «Вектор».

- В Подмосковье открылась запись на вакцинацию от Covid‑19 для жителей старше 60 лет. Все 94 пункта вакцинации на данный момент открыты.

- Вакцинация от Covid‑19 в Подмосковье не будет проводиться 1 и 7 января.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с 80% поражением легких. Актрису экстренно доставили в медучреждение 25 декабря.

- Конституционный суд признал ограничение передвижения людей в пандемию законным. Данное решение было продиктовано объективной необходимостью борьбы с коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 27 787 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 606 больных. В Москве - 6 253.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 989 человек.