РИАМО - 28 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отложенное решение главы государства Владимира Путина сделать прививку от коронавируса не отражается на доверии к отечественной вакцине, сообщает kp.ru.

Он уточнил, что в России начата вакцинация населения от Covid-19, в стране увеличивается производство препаратов от инфекции.

«Мы не усматриваем здесь никакой связи с промедлением президента. После заключения Минздрава по одной вакцине потом последуют другие вакцины, и потом и президент примет решение», - сказал Песков.

Он добавил, что Путин ранее не мог привиться от коронавирусной инфекции без заключения о безопасности прививки для жителей старше 60 лет.

Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что президент планирует сделать прививку от Covid-19, но ждет завершения всех формальностей.

Ранее российский Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет.​

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Текстовая трансляция

28 ДЕКАБРЯ

- Порядка 16 тыс доз вакцины от Covid‑19 поступило в Подмосковье. Скоро регион дополнительно получит вакцину от центра «Вектор».

- В Подмосковье открылась запись на вакцинацию от Covid‑19 для жителей старше 60 лет. Все 94 пункта вакцинации на данный момент открыты.

- Вакцинация от Covid‑19 в Подмосковье не будет проводиться 1 и 7 января.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с 80% поражением легких. Актрису экстренно доставили в медучреждение 25 декабря.

- Конституционный суд признал ограничение передвижения людей в пандемию законным. Данное решение было продиктовано объективной необходимостью борьбы с коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 27 787 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 606 больных. В Москве - 6 253.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 989 человек.