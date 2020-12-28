РИАМО - 28 дек. До конца 2020 года медики Подмосковья должны получить все положенные доплаты за ноябрь и декабрь, власти региона это проконтролируют, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы должны до конца года по всем нашим медикам завершить выплаты, доплаты и за ноябрь, и за декабрь», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.

Он поручил проконтролировать, что врачи и средний медицинский персонал получат все полагающиеся выплаты.

Ранее губернатор сообщал, что 11,5 миллиардов рублей власти региона направили на выплаты медработникам.