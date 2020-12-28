РИАМО - 28 дек. На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 30 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о гололедице будет действовать в Московском регионе до 12:00 30 декабря.

Такой же уровень погодной опасности объявлен на территории почти всего Центрального федерального округа, кроме Костромской, Ярославской, Калужской и Рязанской областей.

В понедельник в регионе будет переменная облачность, без осадков, местами гололедица. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура будет в пределах минус 7 – минус 5 градусов.

29 декабря прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, гололедица. Ветер ожидается порывистый – до 15 метров в секунду. Температура останется в прежних значениях.

В регионе 30 декабря будет облачно, ожидается небольшой снег, местами гололед, гололедица. Ветер успокоится, будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура повысится до минус 2 – 0 градусов.