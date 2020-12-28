олигРИАМО - 28 дек. В Богородском городском округе после перепрофилирования открылся комплекс по переработке отходов «Тимохово», говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Полигон не принимает бытовые отходы прямым захоронением. Теперь весь мусор будет проходить автоматизированную сортировку. Мощность предприятия составит 750 тысяч тонн в год.

«Закрытие всех мусорных полигонов в Московской области стало возможным благодаря открытию таких современных комплексов по переработке отходов. «Тимохово» наравне с другими мусорными полигонами с прошлой недели не принимает бытовые отходы по старой схеме, теперь здесь работает современный комплекс по переработке отходов КПО «Тимохово», — сказал зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что эффективность технологий на предприятии позволяет повысить долю переработки мусора до 50%, уменьшить объем размещения почти наполовину. Это сильно превышает целевые показатели нацпроекта «Экология».

Хромушин отметил, что неперерабатываемые «хвосты» будут размещать экологично и компактно, используя метод «сухого полигона», предварительно упаковывая инертные «хвосты» без органики. В будущем их термически утилизируют для получения энергии.

На предприятии «Тимохово» будет комплексная сортировка с оптимальным соотношением автоматических процессов и ручного контроля. На региональных КПО используют магнитные, барабанные, баллистические сепараторы, оптическое сканирование. Благодаря этому отбирается рекордный в стране перечень компонентов вторсырья до 25 фракций.

Полигон «Тимохово» принимал мусор с 1997 года. На полигоне построили первую, вторую и третью очереди системы дегазации и утилизации свалочного газа, работают четыре высокотемпературных факельных установки с совокупной плановой мощностью в 9 тысяч кубометров в час. Возведены очистные сооружения по очистке фильтрата с мощностью 400 кубометров в сутки.

На полигоне строят биогазовый комплекс анаэробного типа переработки/утилизации органических веществ старого тела полигона, проводятся работы по оборудованию систем подготовки биогаза и работе энергоцентра по преобразованию свалочного газа в энергию.

На прошлой неделе в Подмосковье закрыли последний мусорный полигон в регионе - полигон «Лесная» в Серпухове. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе закрыли все городские свалки. Все отходы теперь сортируют на десяти новых КПО.

Жители Подмосковья активно участвуют в разделении мусора, поэтому к концу текущего года более 2 миллионов тонн отсортированного мусора не будет захоронено, а будет направлено на вторичную переработку. Благодаря системе по обращению отходов Подмосковье должно добиться нулевого захоронения мусора. Это одна из основных целей нацпроекта «Экология».