РИАМО - 28 дек. В период новогодних праздников с 31 декабря по 11 января операторы системы-112 в Московской области будут работать в усиленном режиме, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ МО «Центр 112».

«Ни один вызов не останется не принятым. В каждой смене будут работать в том числе операторы-психологи, сурдопереводчики и лингвисты», - сказал собеседник агентства.

На единый номер службы спасения «112» в регионе можно обратиться пятью способами. Например, можно позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, рассказать о происшествии через мобильное приложение «112 МО». Кроме того, обратиться в службу спасения можно с помощью Skype или через оборудование системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Система-112 работает в Подмосковье с июня 2015 года. На место происшествия при необходимости операторы направляют одну или несколько служб.