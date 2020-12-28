РИАМО - 28 дек. За прошлую неделю на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Подмосковья поступило более 250 тысяч вызовов, из них 100 тысяч - вызовы экстренного реагирования, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ МО «Центр 112».

«Порядка 67% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 28% - полиции и ГИБДД», - сказал собеседник агентства.

Еще 5% звонков поступили службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

На единый номер службы спасения «112» в Подмосковье можно обратиться разными способами: позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, через мобильное приложение «112 МО», с помощью Skype, а еще через оборудование системы ЭРА-ГЛОНАСС.