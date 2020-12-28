РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Подольский городской отдел ЗАГС не будет работать 1, 2, 7, 8 и 10 января в связи с новогодними и рождественскими праздниками, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский городской отдел ЗАГС: график работы с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Так, 31 декабря с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 будет проходить прием населения по государственной регистрации рождения и смерти. 1 и 2 января будут нерабочими праздничными днями. С 3 по 5 января с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 будет проходить прием населения по всем видам государственной регистрации по предварительной записи», - говорится в сообщении.

6 января с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 будет проходить прием населения по всем видам государственной регистрации по предварительной записи, а 7 и 8 января будут нерабочими днями.

«После праздников 9 января с 9:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:30 будет проходить прием населения по всем видам государственной регистрации по предварительной записи. 10 января - выходной день», - говорится в сообщении.