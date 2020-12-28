РИАМО - 28 дек. Жители Подмосковья могут принять участие в акции «Марафон добрых покупок», чтобы помочь сиротам и детям без попечения родителей, а также другим нуждающимся, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Что, если в этом году мы вместе попробуем сделать еще один важный подарок для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, для подопечных социально-реабилитационных центров или же приютов для животных?» – говорится в сообщении.

Для того, чтобы стать участником акции, которая проходит на благотворительной платформе по ссылке, необходимо выполнить пять шагов.

Нужно перейти на сайт, найти организацию и выбрать потребность, далее нажать «Подарить», указать количество товара и в финале ввести в защищенном окне реквизиты банковской карты, а также нажать «Оплатить».