РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска поздравили четырех подопечных с наступающими праздниками, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжается благотворительная акция сестричества «Рождественское чудо», и мы продолжаем поздравлять наших маленьких подопечных. Подарки к праздникам получили детки наших подопечных, трое из которых проживают в Подольске: маленький Илюша, сынок Кристины; Таисия, дочка Карины; Настюшка, дочка Алины (в день, когда ее ездили поздравлять, ей исполнилось 2 годика); Саша - сын Аллы, которой мы помогали в течение почти 4 лет», - говорится в сообщении.

Волонтеры поблагодарили всех жертвователей и помощников, которые собирали подарки для маленьких горожан.