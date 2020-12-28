РИАМО - 28 дек. На столичных дорогах в понедельник начали работать три новые выделенные полосы для общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Новые «выделенки» появились на улицах Маршала Василевского, 16-й Парковой и Новая Башиловка. Всего там ездит более 20 маршрутов общественного транспорта.

«По этим маршрутам ходит от 20 до 60 автобусов и электробусов в час, а значит для более чем для 80 тысяч пассажиров дорога станет быстрее и комфортнее», — говорится в сообщении.

Общая протяженность новых выделенных полос составляет 1,13 километра.

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