РИАМО - 28 дек. Помощник президента РФ Игорь Левитин, зампред правительства России Марат Хуснуллин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко открыли в понедельник еще четыре участка ЦКАД, дорога позволит жителям Подмосковья экономить время в пути и работать рядом с домом, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Общая протяженность открытых в понедельник участков ЦКАД - 170 километров. Таким образом, строительство ЦКАД практически завершено - последние 26 километров введут в эксплуатацию летом 2021 года.

«Это знаковый объект для всей страны. Президент принял все необходимые решения, которые позволили в этом году ЦКАД запустить. Причем часть участков - раньше намеченного срока. Огромное спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву – Московская область, по территории которой проходит основная часть ЦКАД, сделала огромный вклад в то, чтобы этот проект состоялся», - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что губернатор Московской области помогал и с сетями, и с участками.

«Спасибо мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину. Во время ограничений в период пандемии Андрей Юрьевич и Сергей Семенович приняли решение не останавливать работы. Благодаря этому ЦКАД удалось достроить», - добавил зампред правительства РФ.

Новые участки ЦКАД позволят экономить время в пути 1,5 миллионам жителей Ногинска, Электростали, Истры, Наро-Фоминского округа, Раменского округа и еще шести муниципалитетов региона.

Например, дорога из Зеленограда в Истру займет вдвое меньше времени - 25 минут. А из Богородского округа в аэропорт Домодедово можно будет доехать всего за час.

«Важный масштабный проект, которому президент дал старт в 2013 году. Сегодня он, по сути, завершен. Президентские проекты меняют жизнь огромного количества людей. То, что открывается сегодня, – это самая современная магистраль в Московском регионе», — отметил Воробьев.

Запуск движения на этих участках ЦКАД позволит привлечь новых инвесторов и создать большое количество рабочих мест. Кроме того, на 30% разгрузит дорожно-транспортную сеть, выведет из городов региона грузовой транзит.

«Мы видим, что с каждым днем интерес к трассе возрастает. Это четыре полосы движения, 110 километров в час. До 11 января проезд на отдельных участках будет бесплатный», - заключил Петушенко.