РИАМО - 28 дек. Девелоперская группа компаний «Инград» ввела в эксплуатацию два новых дома в жилом квартале «Новое Пушкино». Строительство корпусов №17 и №18 завершилось с опережением графика – ввод объектов был запланирован на 1-й квартал 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Инград».

Корпуса №17-18 переменной этажности - 12-17 этажей. Здания запроектированы на 1558 квартир различной планировки - от студий до четырехкомнатных, общей площадью от 25,3 до 103 кв. м. и высотой потолков 2,8 м. Общая жилая площадь объекта составляет 69 834 кв. м. На придомовой территории обустроены современные детские и спортивные площадки, уличные тренажёры и зоны для воркаута.

ЖК «Новое Пушкино» расположен в северо-восточной части города Пушкино. Вблизи квартала находятся Тишковский лесопарк и Учинское водохранилище. Высокая транспортная доступность обеспечена близостью к Ярославскому шоссе и одноимённой ветке железной дороги.

Собственная инфраструктура ЖК находится в зоне шаговой доступности, реализуемой во всех проектах INGRAD. На первых этажах жилых домов работают продуктовые магазины, кофейни, аптеки и другие заведения сферы услуг. Также в квартале открыты детский сад и школа. Проектом предусмотрено строительство ещё 2-х школ, 2-х детских садов, медицинского центра, торгово-развлекательного и спортивного центров.