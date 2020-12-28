РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков обсудил вопросы корпоративного спорта в центре вертолетостроения в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Он с рабочим визитом посетил Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова в городском округе Люберцы. Предприятие проводит научные исследования, проектирует, строит и испытывает опытные образцы вертолетов, внедряет их в серийное производство, модернизирует, сопровождает в эксплуатации военные и гражданские вертолеты «Ми» и «Ка».

«Центр занимает большую нишу и по количеству сотрудников, и по тому, что эти люди вовлечены в спорт. Здесь развивается большое количество видов спорта, есть хороший физкультурно-оздоровительный комплекс, тренажерный зал и уличные площадки», - сказал Терюшков.

Центр, входящий в состав холдинга «Вертолеты России», объединяет две уникальные инженерные школы отечественного вертолетостроения.

«Во всем мире вертолеты «Ми» обладают большой популярностью, это касается и военной, и транспортной техники. Здесь очень интересно побывать с экскурсией и сказать спасибо тем людям, которые создают эту реальность», - сказал министр.

В ходе встречи с коллективом центра Терюшков пообщался с активными участниками внутреннего спортивного ядра учреждения и обсудил вопросы корпоративного спорта, а также условия для занятий физической культурой на предприятии.

Глава регионального спорта отметил, что на любом предприятии должна быть спортивная составляющая. Это залог успешного развития бизнеса и поддержки тонуса и работоспособности в коллективе.

«Мы договорились, что в ближайшее время мы проработаем возможность создания спортивной лиги, где смогут участвовать не только спортсмены. Те люди, которые занимаются спортом и популяризируют физическую культуру на предприятии, должны соревноваться по базовым видам спорта. Любой сотрудник сможет выходить за периметр предприятия и встречаться на спортивных площадках со своими коллегами с других производств», - подчеркнул Терюшков.

Также министр наградил грамотами сотрудников предприятия и поздравил их с наступающим Новым годом.

«Наступает самый долгожданный праздник. Поздравляю всех сотрудников предприятия с наступающим Новым годом. Чтобы все у вас сбывалось. Думаю, следующий год будет попроще, и мы выйдем в нормальный ритм. Здоровья вам и процветания предприятию», - заключил Терюшков.