Ограничения на въезд для туристов из-за коронавируса создали проблемы для неженатых пар, которые живут в разных странах мира. Если у семей с официальным статусом есть возможность увидеться, – свидетельство о браке считается уважительной причиной, – то большинство гражданских пар оказались отрезанными друг от друга. На фоне этой проблемы в интернете появилось движение Love is not tourism, которое помогает неженатым партнерам пересечь границы для встречи. Обозреватель РИАМО пообщалась с парами, которым удалось воспользоваться такой возможностью.

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Любовь без границ

Движение Love is not tourism появилось в июне 2020 года, когда первая волна пандемии пошла на спад, но не все страны смогли открыть границы. Влюбленные из разных уголков мира создавали петиции и требовали приравнять их права к правам тех, кто состоит в официальном браке. Активисты движения отмечают, что воссоединившиеся пары будут соблюдать все необходимые меры предосторожности.

«Мы готовы соблюдать все соответствующие правила безопасности: по прибытии самостоятельно оплатим тест на COVID-19 и будем соблюдать 14-дневный карантин до получения отрицательного результата», - объясняют активисты на своем сайте.

По их информации, новое движение уже одобрили 12 стран: Дания, Норвегия, Нидерланды, Германия, Австрия и ряд других – с полным списком можно ознакомиться на сайте. А вот Россия пока не входит в их число.

Создатели проекта помогают обратившимся парам добиться разрешения на получение визы: оформляют документ о том, что пара состоит в отношениях, и направляют его в посольства. Власти могут посчитать его уважительной причиной и выдать визу.

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Доказать отношения

Вероника Царикова, которая учится в Германии, воспользовалась помощью движения, чтобы встретить Новый год со своим молодым человеком из России.

«В сентябре я уехала в Германию учиться – меня отправили на стажировку от вуза. У нас сейчас полный локдаун: магазины, салоны закрыты, мероприятия не проводятся», - рассказала девушка.

Встречать Новый год порознь молодым людям не хотелось, тем более, их отношения начались именно в новогоднюю ночь. Они готовы были на все, чтобы обойти ограничения. Но делать этого не пришлось. Когда ребята стали искать возможности воссоединиться, то случайно узнали про движение Love is not tourism. Германия, кстати, одна из первых приняла его.

«Нам сразу сказали, что документы оформят с легкостью и молодой человек спокойно попадет ко мне в Германию», - рассказывает Вероника.

Для того, чтобы получить помощь с въездом, необходимо доказать свои отношения. Важна также их продолжительность – точный срок не указан, но предпочтение отдается более долгому периоду.

«Мы написали заявление, подготовили личные документы, приложить совместные фото, наиболее давние. Некоторые пары прикладывают еще часть совместной переписки, но это по желанию, мы этого не делали. Обязательное условие – чтобы пара хоть раз побывала в Германии. Такое путешествие у нас было как раз в том году», - говорит Вероника.

Повезло и с тем, что у молодого человека уже была виза, а для пересечения границы ему необходимо будет еще предоставить справку от движения. Организаторы заверили, что проблем на таможенном контроле возникнуть не должно.

«Мы оба подписали документ о том, что мы действительно состоим в отношениях. И если на границе его спросят, куда он едет – он просто покажет его. Должны пропустить, но я все рано волнуюсь и не верю до конца», - признается девушка.

Проект стал для пары настоящим новогодним чудом, и влюбленные уже придумали план новогодней ночи.

«Отмечать мы будем в квартире – из-за локдауна выйти никуда нельзя. Сварим глинтвейн, приготовим типичные блюда Берлина. Хотим погрузиться в культуру Германии. Еще планируем подключить караоке и поиграть в настольные игры. Главное, что мы будем встречать праздник вместе!», - поделилась Вероника.

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Полетел наугад

Маргарита тоже воспользовалась помощью движения Love is not tourism. Она живет в Германии почти 20 лет и во время первой волны познакомилась с молодым человеком из Украины в онлайн-игре.

«Как только немного ослабили ограничения, я сразу полетела к нему в Украину. Мы так встречались несколько раз. Потом началась вторая волна коронавируса, и видеться стало невозможно – из-за закрытых границ мы оказались отрезаны друг от друга», - делится девушка.

В августе она узнала о движении Love is not tourism от своей сестры. Именно в это время Германия приняла его и начала пропускать неженатых партнеров через границы с условием, если они хоть раз виделись на территории Германии.

«Мы с моим молодым человеком никогда не встречались в Германии, но решили рискнуть и собрали документы: переписки, фотографии, страховки и т. д. Когда все было готово, он просто полетел наугад – не зная, пропустят его или нет. В итоге все получилось!», - рассказывает Маргарита.

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Как стать участником

По словам Вероники, вступить в это движение невозможно: как таковой организации у Love is not tourism нет – вся деятельность ведется онлайн. Однако его может поддержать каждый желающий, даже если не планирует воспользоваться помощью проекта.

«Если кому-то близка эта идея, можно подписывать петиции, публиковать посты c хештегом Love is not tourism, рассказывать о деятельности движения. Это нужно для того, чтобы привлечь к проблеме гражданских пар внимание общественности», - считает Вероника.

Александра из Москвы поддержала движение в соцсети. По ее мнению, если влюбленные оказалась отрезаны друг от друга из-за коронавируса, то штамп в паспорте не должен быть единственной уважительной причиной для встречи. Тем более, в период пандемии, когда в некоторых странах тотальный карантин, люди особббенно нуждаются в поддержке любимого человека.

«Мне близка идея Love is not tourism, так как я сама длительное время находилась в отношениях на расстоянии и понимаю, насколько это сложно», - поделилась она.