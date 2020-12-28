РИАМО - 28 дек. В Подмосковье в 2020 году построили 17 объектов здравоохранения, они были возведены в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках госпрограммы в 2020 году был запланирован ввод 17 объектов здравоохранения. Среди них четыре поликлиники и 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Все объекты построены. Программа выполнена полностью», — сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он добавил, что самыми масштабными проектами стали поликлинические комплексы в Одинцове, Подольске, Химках и Мытищах. Современные многопрофильные медицинские центры будут предоставлять высокотехнологичную медицинскую помощь. Все объекты построены за счет бюджетных средств.

До конца 2023 года планируется возведение еще 16 объектов здравоохранения, их строительство будет также финансироваться из бюджета.

Так, ключевыми проектами ближайших лет станут поликлиника на 750 посещений в Реутове, ее планируют сдать уже в следующем году, поликлиника на 600 посещений в Коломне, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2022 год, и крупные поликлинические комплексы в Домодедове, Серпухове, а также Одинцове.

В 2021 году в Подмосковье приступают к строительству детской областной больницы в Красногорске.