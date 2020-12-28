РИАМО - 28 дек. Вблизи деревни Щелканово Рузского городского округа ликвидирована площадка временного накопления отходов, деньги на проведение работ выделили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Ликвидацию площадки ранее должно было провести ООО «Полигон-2004», однако компания не выполнила обязанности, предусмотренные контрактом с администрацией городского округа. Земельный участок у собственника реквизировали по причине осложнения экологической ситуации на территории.

«Подрядная организация проделала большой объем работ. С площадки вывезено более 25 тысяч тонн деградированных отходов, почти 24 тысячи тонн загрязненных грунтов и более 9 тысяч тонн фильтрата», – сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что во время работ провели возведение габионной подпорки, длина которой составляет 150 погонных метров. Также создали гидроизоляционную прослойку площадью более 48 тысяч квадратных метров. Таким образом, удастся не допустить загрязнение находящегося вблизи площадки обводненного карьера.

На текущий момент площадка временного накопления прекратила оказывать негативное воздействие на окружающую среду.