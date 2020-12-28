РИАМО - 28 дек. На востоке столицы возвели жилой комплекс на 870 семей, общая площадь квартир составляет порядка 54 тысяч квадратных метров, говорится в соо.бщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Группа компаний ПИК завершила строительство жилого комплекса «Измайловский 11» (Измайловский проезд, владение 5А, 11, Восточный административный округ). Застройщику выдано заключение о соответствии объекта (ЗОС) всем необходимым требованиям и регламентам. Объект готовится ко вводу в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

Так, в рамках проектах было построено около 100 тысяч квадратных метров недвижимости. Максимальная высотность жилых секций, которые отличаются переменной этажностью, составляет 17 этажей. Проектом предусмотрено и строительство паркинга на 600 машино-мест.

На первых этажах домов могут разместиться салоны красоты, кафе, магазины и другие сервисы. Район имеет развитую социальную инфраструктуру, в число которой входят детские сады, школы, торговые центры, поликлиники, а также спортивный комплекс.

Заключение о соотвествии объекта выдал Мосгосстройнадзор.