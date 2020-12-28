Запуск ЦКАД в декабре: какие участки открыли и как оплатить проезд

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В понедельник, 28 декабря, запущено движение по 170 километрам Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин на церемонии открытия назвал дорогу «знаковым объектом для всей станы», а ее запуск — «событием мирового масштаба».

Для водителей теперь полностью открыт четвертый пусковой комплекс ЦКАД длиной 96,9 километра. Он проходит по юго-востоку Московской области и связывает дороги М-4 «Дон» и М-7 «Волга». С севера к нему примыкает запущенный ранее третий пусковой комплекс (ЦКАД-3), который соединил трассу М-7 «Волга» и М-11 «Нева» (Горьковское шоссе).

Также запущен небольшой участок «кольца» (7,8 километра между М-10 «Россия» и М-11 «Нева»), который соединяет ЦКАД-3 и ЦКАД-5.

На ЦКАД-5 открыли участок длиной 41,4 километра (в основном проходящих по реконструированной «Малой бетонке»). При этом на пятом пусковом комплексе три участка уже были открыты ранее: 3,6 километра в обход Звенигорода, девять километров в районе деревни Жедочи и 23 километра от Можайского до Новорижского шоссе. После открытия нового участка комплекс ЦКАД-5 начал действовать полностью. Водители могут проехать по нему от М-11 «Нева» до 11-го километра трассы А-107 («Малая бетонка»). Таким образом, ЦКАД-3, ЦКАД-4 и ЦКАД-5 объединились в одну трассу.

Замыкает «кольцо» пусковой комплекс ЦКАД-1 — он связывает 11-й километр трассы А-107 и трассу М-4 «Дон», его общая длина составляет 49,5 километра. На данный момент открыли половину маршрута: от М-4 «Дон» до пересечения с А-170 в районе Симферопольского шоссе и от Калужского шоссе до А-107 в районе Лисинцево. Оставшиеся 25,7 километра достроят в 2021 году. Когда это случится, ЦКАД замкнется полностью — и автомобилисты смогут ехать по нему безразрывно.

Что касается ЦКАД-2, то этот пусковой комплекс выйдет за пределы кольца. Он соединит трассу М-1 «Беларусь» и скоростную магистраль М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Длина участка составит 121,6 километра, а его строительство запланировано на 2025–2029 годы.

Открытие 170 км ЦКАД в Подмосковье>>