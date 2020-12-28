Запуск ЦКАД в декабре: какие участки открыли и как оплатить проезд

Какие участки ЦКАД открыли в декабре
В понедельник, 28 декабря, запущено движение по 170 километрам Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин на церемонии открытия назвал дорогу «знаковым объектом для всей станы», а ее запуск — «событием мирового масштаба».
Для водителей теперь полностью открыт четвертый пусковой комплекс ЦКАД длиной 96,9 километра. Он проходит по юго-востоку Московской области и связывает дороги М-4 «Дон» и М-7 «Волга». С севера к нему примыкает запущенный ранее третий пусковой комплекс (ЦКАД-3), который соединил трассу М-7 «Волга» и М-11 «Нева» (Горьковское шоссе).
Также запущен небольшой участок «кольца» (7,8 километра между М-10 «Россия» и М-11 «Нева»), который соединяет ЦКАД-3 и ЦКАД-5.
На ЦКАД-5 открыли участок длиной 41,4 километра (в основном проходящих по реконструированной «Малой бетонке»). При этом на пятом пусковом комплексе три участка уже были открыты ранее: 3,6 километра в обход Звенигорода, девять километров в районе деревни Жедочи и 23 километра от Можайского до Новорижского шоссе. После открытия нового участка комплекс ЦКАД-5 начал действовать полностью. Водители могут проехать по нему от М-11 «Нева» до 11-го километра трассы А-107 («Малая бетонка»). Таким образом, ЦКАД-3, ЦКАД-4 и ЦКАД-5 объединились в одну трассу.
Замыкает «кольцо» пусковой комплекс ЦКАД-1 — он связывает 11-й километр трассы А-107 и трассу М-4 «Дон», его общая длина составляет 49,5 километра. На данный момент открыли половину маршрута: от М-4 «Дон» до пересечения с А-170 в районе Симферопольского шоссе и от Калужского шоссе до А-107 в районе Лисинцево. Оставшиеся 25,7 километра достроят в 2021 году. Когда это случится, ЦКАД замкнется полностью — и автомобилисты смогут ехать по нему безразрывно.
Что касается ЦКАД-2, то этот пусковой комплекс выйдет за пределы кольца. Он соединит трассу М-1 «Беларусь» и скоростную магистраль М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Длина участка составит 121,6 километра, а его строительство запланировано на 2025–2029 годы.
Где возможен бесплатный проезд
На новых участках проезд будет бесплатным до 11 января. После этой даты на новом «кольце» бесплатно можно будет ездить лишь по части ЦКАД-5, проходящей по территориям Наро-Фоминского и Одинцовского городских округов, а также Истры и Солнечногорска.
Причина в том, что из 76,5 километра ЦКАД-5 лишь 28 километров построены «с нуля». Остальные 48 км — это реконструированная «Малая бетонка» (А-107). Согласно российским законам запрещено устанавливать тарифы за проезд по трассам, не имеющим бесплатных альтернатив, — именно такая ситуация и сложилась на участке от Ленинградского до Минского шоссе на ЦКАД-5.
Хорды и ЦКАД: какие дороги построят в Московском регионе в 2021 году>>
Тарифы
До 11 января по новым участкам можно будет ездить бесплатно. Затем движение будет осуществляться по тарифам, которые утвердит ГК «Автодор» в рамках установленных правительством ограничений. По словам представителя госкомпании, проезд легкового автомобиля по транспондеру должен осуществляться в пределах 2,5 рубля, грузовика — 8 рублей за километр.
Ориентировочную стоимость можно понять исходя из тарифов, которые действуют на уже запущенном участке ЦКАД-3. Так, для владельцев транспондеров T-Pass проезд на легковом автомобиле по ЦКАД-3 сейчас обходится в 2,4 рубля за километр, а на грузовом — около 7,9 рубля за километр. Это тарифы с учетом 50-процентной скидки для владельцев транспондеров T-Pass от ООО «Автодор — Платные Дороги».
При этом скидки для владельцев транспондеров, если судить по опыту ЦКАД-3, на новых участках могут быть каскадными, то есть зависящими от расстояния: для самого короткого маршрута — 15 %, для самого длинного — 50 %.
При использовании транспондеров других компаний скидка для проезда по новым участкам ЦКАД может составить фиксированные 15%. Без учета скидки, при оплате наличными или банковской картой стоимость проезда по новым участкам ЦКАД для владельцев легковых автомобилей (исходя из данных по ЦКАД-3) составит 4,8 рубля за километр, а для владельцев грузовиков-большегрузов — 15,8 рубля.
Как оплатить проезд
На ЦКАД впервые в России внедряется безбарьерная система взимания платы «свободный поток» (free flow) — она позволяет водителям двигаться по трассе без остановок на пунктах оплаты. Оплачивать проезд прямо на ходу можно благодаря специальному оборудованию, установленному над проезжей частью.
При помощи транспондера. При таком способе оплаты специально ничего делать не нужно. Оборудование считает сигнал транспондера и спишет деньги автоматически. Однако перед поездкой стоит убедиться, что на счету достаточно средств, иначе потом придется покупать электронный билет по полной стоимости, без учета скидки.
Банковской картой через сайт или приложение. Водители, у которых нет транспондера, оплачивают проезд по электронному билету. Его можно приобрести заранее или в течение пяти дней после проезда на сайте или в мобильном приложении ГК «Автодор». В этом случае камера фиксирует проезд по номеру автомобиля.
Кроме того, судя по опыту ЦКАД-3, на новых участках «кольца» будут работать и физические пункты взимания платы, где водители смогут оплатить проезд наличными. Но в этом случае, как и при оплате банковской картой, скидки не действуют.
Когда закончится ремонт и пробки на Волоколамке: что ждет шоссе в 2021 году>>
Как купить электронный билет для проезда по ЦКАД
При оплате проезда по ЦКАД банковской картой водитель должен приобрести электронный билет. Это можно сделать как на сайте, так и в мобильном приложении ГК «Автодор». Для покупки билета следует указать маршрут, дату и время поездки, а также номер и категорию автомобиля.
Когда водитель будет ехать по ЦКАД, камеры и датчики, установленные на трассе, считают госномер авто. Затем система проверит наличие данных о билете. Если информация об оплате подтвердится в течение пяти дней, проезд считается оплаченным. В противном случае водителю придет штраф.
Платная «Минка»: что ждет трассу после реконструкции в 2021 году>>
Штрафы и нюансы
Перед поездкой по ЦКАД водителям стоит проверить, достаточно ли средств на транспондере. Если их не хватает, оплачивать проезд придется по номерному знаку, безо всяких скидок. Но и в том случае, если денег на транспондере достаточно, после поездки лучше проверить в личном кабинете, списались ли с него деньги. Если этого не произошло, оплачивать проезд придется в общем порядке — по номеру автомобиля.
Если недобросовестный автомобилист попытается уклониться от оплаты проезда, его ждет штраф. Для легковых автомобилей он составит 2,5 тысячи рублей, а для грузовиков — 5,5 тысячи рублей.
Развитие МЦД в Московском регионе: какие диаметры запустят до 2025 года>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии