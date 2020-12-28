РИАМО - 28 дек. Рекультивация полигона «Дубна Правобережная» завершена, это повысило качество жизни 75 тысяч жителей Дубны, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Генеральный подрядчик, компания «Уваровская ПМК-22» выполнила работы менее чем за три месяца, раньше срока, предусмотренного муниципальным контрактом.

«Проделан большой объем работ. <...> Полигону придали нужную геометрию, покрыли тело защитным экраном, оборудовали системами пассивной дегазации и сбора фильтрата для последующей очистки. Общая площадь восстановленных земель превысила 4 гектара, улучшились условия жизни 75 тысяч жителей Дубны», — сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что «Дубна Правобережная» стал пятым полигоном Подмосковья, рекультивированным в уходящем году. До этого завершились работы на полигонах «Княжьи горы» в Шаховской, «Аннино» в Рузе, «Кулаковский» в Чехове и «Долгопрудный».

Общая площадь рекультивированных земель составила почти 55 гектаров, общее число жителей, качество жизни которых удалось улучшить – 621 тысяч человек.

Всего с начала реализации федерального проекта «Чистая страна» в Подмосковье рекультивировано уже девять полигонов. В планах на 2021 год – завершение работ по рекультивации еще трех объектов накопленного вреда – «Царево» в Пушкинском округе, «Слизнево» в Наро-Фоминском округе и «Вальцово» в Ступине.