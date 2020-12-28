РИАМО - 28 дек. Художественного руководителя киножурнала «Ералаш» 71-летнего Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

«Я в больнице №52. Новый год проведу здесь, лечусь», — заявил Грачевский агентству.​

Грачевский родился в Раменском районе Московской области в 1949 году. В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш»​.

Грачевский является членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ.

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28 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 787 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 606 больных. В Москве - 6 253.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 989 человек.