РИАМО - 28 дек. После комплексной реконструкции во вторник открыли филиал детской городской поликлиники №98 в районе Чертаново Южное, филиал поликлиники №38 в районе Арбат и филиал поликлиники №140 в районе Северное Тушино, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин открыл филиал №2 детской городской поликлиники №98 по адресу: улица Чертановская, дом 62, корпус 2.

«Масштабная программа реконструкции московских поликлиник принесла свои первые результаты. Сегодня мы открываем три детские поликлиники, в которых для маленьких пациентов, их родителей и врачей создана комфортная среда качественно нового уровня», - сказал Собянин.

Он добавил, что в городе будут реконструированы по новому стандарту 137 поликлиник, часть из них находятся в работе.

«Так что в ближайшие годы мы приведем в порядок треть поликлинического фонда Москвы – именно те поликлиники, которые больше всего нуждаются в реконструкции», - подчеркнул мэр.

Трехэтажное здание детской поликлиники в районе Чертаново Южное возвели в 1974 году. В нем обслуживали 11,5 тысячи маленьких горожан. Комплексную реконструкцию здания медучреждения начали в марте и закончили в декабре. Первых пациентов обновленная поликлиника приняла в понедельник.

Несколько лет назад в городе был внедрен Московский стандарт поликлиник. Тогда в московских поликлиниках вместо регистратуры сделали удобные стойки информации с консультантами. В медучреждениях прием ведут дежурные врачи, а справку или направление можно получить в специальном кабинете. Еще рассадка врачей по кабинетам в поликлиниках сделана таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей, а также сделать ожидание приема комфортным.

Для маленьких пациентов с симптомами инфекционных заболеваний создан отдельный вход через фильтр-бокс.