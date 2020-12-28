РИАМО - 28 дек. 30 декабря в столице температура может подняться до плюс 1 градуса, возможен ледяной дождь, также оттепель прогнозируется в новогоднюю ночь, сообщается на сайте «Метеовести».

В Москве в понедельник и вторник прогнозируется по-зимнему холодная погода. Днем будет от минус 8 до минус 6 градусов.

«В среду под влиянием (циклона – ред.) «Беллы» усилятся снегопады, возможны ледяные дожди. А воздух днем прогреется до 0 – плюс 1 градуса», - говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь в столице прогнозируется аномально теплая погода. Температура будет в районе 0 градусов, что на более чем на 10 градусов выше климатической нормы.

В новогоднюю ночь усилится снег, но в отдельных районах из-за оттепели он могут начаться ледяные дожди.

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