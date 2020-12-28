РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. В подмосковных Люберцах в КДЦ «Союз» в понедельник пройдет мастер-класс по зимнему пейзажу, необходима запись на занятие, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В понедельник, 28 декабря, КДЦ «Союз» приглашает юных люберчан на мастер-класс по изобразительному искусству «Снежная палитра». Начало в 17:00», - говорится в сообщении.

Дети смогут нарисовать красивый зимний пейзаж. Вход на мероприятие пройдет по предварительной записи по телефону: 8(495)501-41-88.

КДЦ «Союз» находится по адресу: Люберцы, поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.