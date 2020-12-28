РИАМО - 28 дек. В столице реорганизуют две бывшие промзоны, а именно «Соколиная гора» и «Алтуфьевское шоссе», в рамках реализации проекта город получит свыше 22 тысяч новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Экс-промзоны «Соколиная гора» и «Алтуфьевское шоссе» располагаются на востоке и северо-востоке столицы.

«На территории бывшей производственной зоны «Соколиная гора» планируется редевелопмент сразу двух участков, еще два расположены на месте бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе». Всего эти территории занимают более 70,7 гектара. На этих участках появится общественно-производственная застройка, объекты социальной и жилой инфраструктуры», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что общая площадь новых построек составит свыше 1 миллиона квадратных метров.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что общая площадь участков, которые реорганизуются на территории промзоны «Соколиная гора», составляет 49,8 гектара, а площадь застройки участков составляет более чем 675 тысяч квадратных метров. Так, на жилую часть и прилегающие к ней нежилые постройки придется около 249 тысяч квадратных метров.

Площадь объектов, которые появятся на территории экс-промзоны «Алтуфьевское шоссе», составит 358,5 тысяч квадратных метров. На нежилые здания, включая объекты социальной инфраструктуры и общественно-производственные объекты придется 263 тысячи квадратных метров. Под жилую застройку отведено порядка 96 тысяч квадратных метров.

Проект КРТ стал для промзоны «Алтуфьевское шоссе» не первым. Так, в начале декабря 2020 года было приняли решение реорганизовать другую ее территорию. Частные инвестиции в этот проект составят 45 миллиардов рублей, а на площади в 29,17 гектара разместится жилье и объекты общественно-делового и научно-производственного назначения.

Так, город получит 8,2 тысячи рабочих мест и жилье для свыше 5 тысяч человек. Ежегодный ожидаемый бюджетный эффект от реализации проекта составит 2,7 миллиарда рублей.

В текущем году также заключено два первых договора КРТ – «Октябрьское поле» и «Коровино». Суть механизма КРТ состоит в том, чтобы помочь городу вовлечь в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные территории. Город четко устанавливает, что должно быть построено на участке.

На развитие 150 площадок бывших промзон Москвы необходимо около 7 трлн руб инвестиций>>