РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. В подмосковных Люберцах в понедельник пройдет танцевальный мастер-класс в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В понедельник, 28 декабря, культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 14:00 стартует мастер-класс по хореографии «Танцуем все вместе», - говорится в сообщении.

В 18:00 начнется цикл песен о зиме «Предновогодняя пора».

Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/okt_centrkultura.