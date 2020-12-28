РИАМО - 28 дек. В правительстве РФ утвердили параметры оптимизации штатов федеральных органов власти в 2021 году, оптимизация затронет 45 министерств и ведомств, деятельность которых курирует правительство, сообщается на сайте кабмина.

Реформа сократит число подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Всего сократят 74 таких подразделения. Кроме того, планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.

«Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности», – отметил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он отметил, что в ходе реформы будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а также размывают ответственность.

«Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными», – подчеркнул Григоренко.

Реформу госаппарата анонсировали в ноябре 2020 года. Она позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений, сделать систему госуправления способной эффективно выполнять задачи по достижению национальных целей развития.

Согласно новым требованиям, численность структурных подразделений должна составлять не менее 40 штатных единиц, служб и агентств – не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления – не менее пяти единиц, самостоятельного отдела – не менее десяти. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение – не более 30% общей численности сотрудников.