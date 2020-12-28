РИАМО - 28 дек. На Тульской эстакаде в столице произошло столкновение двух легковых автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Полностью перекрыто движение с улицы Большая Тульская на внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца», - говорится в сообщении.

Движение на участке дороги затруднено. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда места дорожной аварии.