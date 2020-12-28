РИАМО - 28 дек. Для удобства посетителей время работы выставки «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись Золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз» в музее «Новый Иерусалим» продлили до 21:00, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Также в музее работает интересная выставка «Возвращение в усадьбы».

«В первый день было 436 посетителей. Интерес огромный, люди пойдут. Мы специально увеличили время работы - до 21:00», - сказала Харламова.

Она отметила, что во вторник в музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Небесная мастерская», посвященная истории, современному состоянию и будущему развитию народных художественных промыслов.

«Надо в новогодние каникулы брать друзей и ехать смотреть эти выставки и постоянную экспозицию», - заключила Харламова.

В экспозиции представлено 70 работ, большую часть из них покажут российской публике впервые. Работы династии Брейгелей, за исключением Питера Брейгеля-старшего, на выставке дополнены рядом произведений их современников, которые представляют собой известных фламандских и голландских авторов.