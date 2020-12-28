РИАМО - 28 дек. Выставку шедевров из музеев со всей России планируют представить следующем году в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Подмосковье, заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Азбука шедевра». Мы обратились ко всем региональных музеям — от Владивостока до Калининграда. Будет большая выставка. К осени скорее всего (откроется - ред.)», — сказала Харламова.

Она отметила, что выставку планируют открыть после действующей сейчас экспозиции «Младшие Брейгели и их эпоха».

Выставка картин Брейгелей открылась в музее «Новый Иерусалим» 27 декабря. В экспозиции представлено 70 работ, большую часть из них покажут российской публике впервые. Работы династии Брейгелей, за исключением Питера Брейгеля-старшего, на выставке дополнены рядом произведений их современников, которые представляют собой известных фламандских и голландских авторов.