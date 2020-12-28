«Мы открываем такой знаковый объект не только для Московского региона, но и для всей страны. Это событие мирового масштаба. Чтобы построить такую дорогу, надо учесть все интересы жителей, все населенные пункты. Это был очень непростой проект. И сегодня из 336 километров мы открываем 170 километров», - сказал зампред правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.