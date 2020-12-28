РИАМО - 28 дек. Памятный фестиваль, посвященный 80-летию со дня гибели Зои Космодемьянской, планируют провести в Подмосковье 11 сентября 2021 года, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«В 2021 году к 80-летию битвы по Москвой музейный комплекс Героя Советского Союза Зои Космодемьянской представит специальные программы и мероприятия. 11 сентября 2021 года состоится фестиваль «Зоя», - сказала Харламова.

Она отметила, что фестиваль будет приурочен к 80-й годовщине со дня гибели Зои Космодемьянской.

«Мы с Москвой думаем над совестными мероприятиями в рамках 80-летия», - заключила Харламова.

Также в январе следующего года запланирован премьерный показ художественного фильма о Зое Космодемьянской.

Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Будучи членом диверсионного отряда, 18-летняя девушка была захвачена в плен немецкими войсками и казнена в 1941 году. Перед смертью Зоя произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с фашистами и не бояться смерти в этой борьбе.