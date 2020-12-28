РИАМО - 28 дек. Министерство обороны России представило беспилотник «Орион» в ударном варианте, он имеет несколько подвешенных корректируемых авиабомб КАБ-20, передает Газета.ru.

Новый беспилотник показали в опубликованном Минобороны календаре на грядущий год.

«На снимке аппарат запечатлен в пустынном камуфляже. «Орион» оборудован спутниковыми или лазерными системами самонаведения и справится с высокоточным поражением легкобронированной техники и живой силы противника», —​ говорится в сообщении.

Беспилотник создали в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец».​