РИАМО - 28 дек. Более 800 музыкальных инструментов закупят для детских школ искусств Подмосковья в следующем году, заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«В 2021 году продолжится оснащение ДШИ музыкальными инструментами. 860 инструментов будет закуплено для 38 школ искусств», — сказала Харламова.

Она отметила, что в рамках субсидий из федерального бюджета планируется приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 17 школ на сумму 143,2 миллиона рублей.

Планируется приобретение 412 музыкальных инструментов (клавишные, духовые, струнные, народные и другие); оборудование (звуковое, учебная мебель, компьютерная техника, хореографические, хоровые станки и другие) и учебная литература.

В рамках субсидий из областного бюджета предусмотрено приобретение музыкальных инструментов для оснащения 21 ДШИ на сумму 198 миллионов рублей, в том числе планируется приобретение 448 музыкальных инструментов — 27 роялей, 216 пианино, 96 баянов и 109 аккордеонов.