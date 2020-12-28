РИАМО - 28 дек. В Московской области посещаемость библиотек увеличилась на 15% за этот год, пять учреждений выиграли конкурс на предоставление субсидий на создание модельных библиотек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Посещаемость за 2020 год выросла на 15%. Книжный фонд обновился на 25%», - говорится в материале.

Электронный читательский билет получили свыше 1 миллиона читателей. Электронный фонд увеличился на 10%.

В 2020 году пять учреждений региона выиграли конкурс на предоставление субсидий на создание модельных библиотек. Общая сумма полученных федеральных средств составила 35 миллионов рублей.