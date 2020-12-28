РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Свыше 40 человек задействовали в расчистке автодорог подмосковного Подольска от выпавшего снега в понедельник, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время (в понедельник - ред.) на муниципальной дорожной сети Подольска работают 32 рабочих, 4 комбинированные дорожные машины, 10 тракторов и 7 единиц иной техники. На региональной сети задействованы 10 рабочих, 2 комбинированные дорожные машины, 4 трактора и 3 единицы иной техники», - говорится в сообщении.

С 22:00 27 декабря было обработано 294 километров муниципальных и 136 километров региональных дорог. С 26 декабря вывезено 600 кубометров снега.