РИАМО - 28 дек. В столице подтверждено 6253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки госпитализировано 1412 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

«На ИВЛ в больницах находится 534 человека», — говорится в сообщении.

Среди заболевших 12,1% — дети, 38,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,6% — от 46 до 65 лет, еще 13,8% — от 66 до 79 лет. Также 5,3% среди заболевших люди старше 80 лет.

Все пациенты уже находятся под медицинским наблюдением.

За минувшие сутки 5166 пациентов вылечились от коронавируса. С начала пандемии в городе выздоровели 609 770 человек. За все время пандемии в городе зафиксировано 792 457 случаев заболевания.

За сутки в Москве также умерло 76 пациентов. Всего в городе скончалось 10 989 пациентов с коронавирусом.

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Текстовая трансляция

28 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 787 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 606 больных. В Москве - 6 253.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 989 человек.