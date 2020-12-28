РИАМО - 28 дек. В 2021 году для молодежи переформатируют еще 15 подмосковных библиотек, там появятся велопарковки, бесплатный Wi-Fi, соответствующая программа мероприятий, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Библиотечная сеть региона является одной из самых больших в России. Она включает одну государственную библиотеку и 950 муниципальных, 517 из них находятся в сельской местности. Ежегодно библиотеки Московской области обслуживают около 2 миллионов пользователей.

«В 15 пилотных библиотеках стартовал проект «Библиотека – современное общественное пространство». В следующем году (присоединятся - ред.) еще 15 библиотек», - сказала Харламова.

Она отметила, что для удобства жителей в таких библиотеках изменили график работы, теперь они работают до 21:00. Там организовывают велопарковки, зарядки для мобильников и бесплатный Wi-Fi. В расписании появились «Библионяня» и «Библиопродленка», сетевые квизы, квартирники и иммерсивный театр.

Библиотеки Подмосковья провели более 106 тысяч онлайн-мероприятий: чтение и обзоры книг, онлайн-уроки иностранных языков и историко-краеведческие лектории, виртуальные прогулки и рассказы-воспоминания местных жителей, виртуальные выставки и мастер-классы. Их посмотрели более 1,5 миллиона человек, уточняется в материале к мероприятию.

«Министерству культуры необходим свежий современный взгляд и молодые креативные специалисты. <...> Мы приглашаем на работу выпускников вузов, студентов старших курсов», - заключила Харламова.