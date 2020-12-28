РИАМО - 28 дек. В 300 подмосковных Домах культуры в следующем году начнут онлайн-продажу билетов, заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

В регионе уже есть электронная запись в дома искусств, уточнила Харламова.

«В 2021 году в 300 домах культуры появится электронная продажа билетов, чтобы комфортно и быстро купить билет на понравившееся событие», — сказала Харламова.

Она отметила, что будет запущена Единая платформа записи в клубные формирования ДК.

«Это будет первая в России современная цифровая платформа, где можно будет не только быстро записаться в кружок возле дома, но и посмотреть события, активности, которые есть в Доме культуры», — добавила министр.

Кроме того, в 2021 году завершатся капремонты Домов культуры в Орехово-Зуеве, Пушкине, микрорайоне Кучино в Балашихе. Также начнутся работы в Пересвете Сергиево-Посадского округа, Зарайске (Каринский СДК) и Волоколамске. Завершится реконструкция ДК в Протвине, уточняется в материале к мероприятию.

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