РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. В подмосковных Люберцах до 3 января планируют запустить освещение на Зенинском шоссе, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«Освещение на Зенинском шоссе запустят до конца недели (3 января - ред.). Деньги «Мосавтодор» оплатил за освещение», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что региональные дороги убирали 87 рабочих. На Комсомольском проспекте отремонтировали поврежденное после ДТП ограждение. На Егорьевском шоссе восстановили освещение. Также за неделю утилизировали 126 кубометров мусора.

Городские дороги на минувшей неделе убирали 92 рабочих и 36 единиц техники. Они обработали 260 километров дорог. Также за неделю заделали 14 ям общей площадью 19 квадратных метров, установили 39 дорожных знаков, опилили шесть аварийных деревьев. Поступило свыше 30 обращений в соцсетях по дорогам, все отработали.