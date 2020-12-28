РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. При уборке улиц в подмосковных Люберцах на минувшей неделе использовали порядка 22 тонн реагентов, сообщил в понедельник глава округа Владимир Ружицкий.

«На прошедшей неделе, с 21 по 27 декабря, в уборке улиц Люберец участвовали 102 единицы спецтехники, более одной тысячи человек. Использовали более 22 тонн противогололедных материалов», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в округе провели опиловку четырех и вырубку одного дерева.

Также за неделю выявили нарушения качества содержания территории управляющей компанией «Теплолюб».

«Необходимо пригласить представителей УК в администрацию. Если они не примут меры, то нужно обратиться в Госжилинспекцию Московской области и лишить ее лицензии», - подчеркнул Ружицкий.