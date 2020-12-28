РИАМО - 28 дек. В 2020 году россияне на 9% сократили траты перед новогодними праздниками, при этом продажи некоторых подарков и угощений перешли в онлайн, пишет в понедельник газета «Известия».

Расходы сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Однако в середине декабря вырос традиционный спрос на вещи для праздника: вечернюю одежду, еду, подарки и бронирование поездок в начале января.

«Тем не менее предновогоднее оживление экономики не позволит предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей вернуться к уровню продаж прошлого года», — отмечается в публикации.​

По словам управляющего коммерческого директора Lamoda Александры Артюшкиной, в этом месяце мужчины стали чаще покупать рубашки, галстуки и бабочки.

Руководитель центра региональной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов рассказал, что при падении доходов населения статистика не отмечает снижения уровня зарплат.

«После мирового кризиса 2008 года в экономической литературе появился термин new normal, указывающий на то, что традиционная сменяемость кризисов и периодов экономического подъема больше не работает. Окончательно эта «новая нормальность» пришла к нам в 2020-м», — сказал Климанов.