РИАМО - 28 дек. В музыкальном коллеже имени Прокофьева в Пушкине в 2023 году будут обучаться порядка 1,2 тысячи детей, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

В 2020 году открыли новое здание музыкального колледжа с размещением детской музыкальной школы в Пушкине. Общий объем финансирования строительства составил 721,3 миллиона рублей.

«К 2023 году у нас увеличивается количество детей до 1,2 тысячи», - сказала Харламова.

Она отметила, что в 2021 году в колледже планируется открытие востребованных новых специальностей «Музыкальное искусство эстрады», «Музыкальное звукооператорское мастерство».

Новое здание колледжа построили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева взамен сгоревшего в 2016 году. Также в здании разместилась детская музыкальная школа, таким образом, юных музыкантов будут вести со школьной скамьи до профессионального образования.

Кроме того, 1 декабря там открылась «Музыкальная школа для взрослых».